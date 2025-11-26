Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

«Авито Подработка»: лидером по росту числа предложений о подработке без опыта стала сфера доставки и грузоперевозок

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, в каких сферах стали чаще предлагать подработку новичкам без опыта, сравнив данные за январь–октябрь 2025 г. с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший рост пришелся на сферу доставки, грузоперевозок и логистики: количество таких предложений за год увеличилось в 2,4 раза (+142%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего в отрасли на подработку искали водителей-экспедиторов (+108%), которым за неполную занятость предлагали в среднем 91,1 тыс. руб/мес, а также курьеров (+51%) — они могли рассчитывать в среднем на 59,5 тыс. руб/мес.

Помимо логистики, активно появляются предложения о подработке для новичков в гостиничном бизнесе и туризме: в январе–октябре 2025 г. число предложений частичной занятости, где не требуется опыт, выросло в 2,4 раза (+137%) по сравнению с 2024 г. Активнее всего искали официантов (+38%) и администраторов (+33%) — новичкам на такой подработке предлагали в среднем 51,4 тыс. руб/мес и 28.4 тыс. руб/мес соответственно.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Тройку лидеров с самым большим ростом числа предложений о подработке для новичков замкнула сфера маркетинга, рекламы и PR — за год их стало почти в 2,3 раза (+126%) больше. Чаще всего подработку без опыта стали предлагать менеджерам по работе с клиентами (+108% за год) — за неполную занятость они могли получать около 35 тыс. руб/мес. Число подобных предложений для маркетологов за год возросло на 25%.

«Рынок частичной занятости становится все более доступным для новичков. Бизнес все чаще готов брать людей без опыта и обучать их на месте, если необходимо, — особенно это заметно в доставке и логистике, где стабильно высокий спрос на исполнителей и всегда нужны рабочие руки. Новички активно откликаются на такие предложения: в январе–октябре 2025 г. число откликов на подработку в общепите за год выросло в 2,3 раза (+125%), а в складской логистике (+124%), в доставке и грузоперевозках (+119%) — в 2,2 раза соответственно», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще