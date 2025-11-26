«Авито Подработка»: лидером по росту числа предложений о подработке без опыта стала сфера доставки и грузоперевозок

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, в каких сферах стали чаще предлагать подработку новичкам без опыта, сравнив данные за январь–октябрь 2025 г. с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший рост пришелся на сферу доставки, грузоперевозок и логистики: количество таких предложений за год увеличилось в 2,4 раза (+142%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего в отрасли на подработку искали водителей-экспедиторов (+108%), которым за неполную занятость предлагали в среднем 91,1 тыс. руб/мес, а также курьеров (+51%) — они могли рассчитывать в среднем на 59,5 тыс. руб/мес.

Помимо логистики, активно появляются предложения о подработке для новичков в гостиничном бизнесе и туризме: в январе–октябре 2025 г. число предложений частичной занятости, где не требуется опыт, выросло в 2,4 раза (+137%) по сравнению с 2024 г. Активнее всего искали официантов (+38%) и администраторов (+33%) — новичкам на такой подработке предлагали в среднем 51,4 тыс. руб/мес и 28.4 тыс. руб/мес соответственно.

Тройку лидеров с самым большим ростом числа предложений о подработке для новичков замкнула сфера маркетинга, рекламы и PR — за год их стало почти в 2,3 раза (+126%) больше. Чаще всего подработку без опыта стали предлагать менеджерам по работе с клиентами (+108% за год) — за неполную занятость они могли получать около 35 тыс. руб/мес. Число подобных предложений для маркетологов за год возросло на 25%.

«Рынок частичной занятости становится все более доступным для новичков. Бизнес все чаще готов брать людей без опыта и обучать их на месте, если необходимо, — особенно это заметно в доставке и логистике, где стабильно высокий спрос на исполнителей и всегда нужны рабочие руки. Новички активно откликаются на такие предложения: в январе–октябре 2025 г. число откликов на подработку в общепите за год выросло в 2,3 раза (+125%), а в складской логистике (+124%), в доставке и грузоперевозках (+119%) — в 2,2 раза соответственно», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».