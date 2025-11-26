Аналитики «Купера» выяснили, во сколько обойдется украшение дома к Новому году

Аналитики сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» рассчитали, сколько стоит украсить дом к Новому году. Набор из искусственной елки, игрушек, гирлянд, наклеек и свечей будет стоить от 2,5 тыс. руб. Такой же декор вместе с живой елкой будет стоить от 7,5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

В исследование «Купера» вошли основные праздничные товары: искусственные и живые ели, гирлянды, елочные игрушки, свечи и декоративные наклейки для окон. По данным «Купера», искусственное дерево можно купить по цене от 1,5 тыс. руб., а живое будет стоить уже от пять тыс. руб.

Что касается украшений, пластиковые ёлочные игрушки можно приобрести по цене всего от шести руб., текстильные — от 23 руб., а набор из шести фарфоровых игрушек стоит от 140 руб. Также среди популярного праздничного декора — гирлянды (от 159 руб.), наклейки для окон (157 руб.) и новогодние свечи (от 59 руб.).

Так, по подсчетам сервиса, базовый набор украшений — елка, 20 игрушек, гирлянда, свеча и набор наклеек — обойдётся россиянам примерно в 2,5 тыс. руб. при покупке искусственного дерева и от 7,5 тыс. руб. при выборе живой ели.

Аналитика чеков

Осенью 2025 года средний чек новогодней корзины на «Купере» составил 3,6 тыс. руб. В этом году россияне более ответственно подходят не только к украшению дома, но и к своим праздничным нарядам. На 12% чаще в покупках стала встречаться карнавальная атрибутика: новогодние колпаки (от 60 руб.), маскарадные очки (от 259 руб.), дудки-язычки (от 240 руб.).