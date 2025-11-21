Разделы

В пунктах выдачи Ozon появятся зоны для съемки контента о товарах

Ozon и «ВКонтакте» тестируют зоны для распаковок в пунктах выдачи заказов, где клиенты смогут снимать профессиональный контент сразу после получения покупок. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В пилотных пунктах выдачи заказов Ozon в Москве появятся специально оборудованные пространства для предметной съемки. Внутри зон будут установлены профессиональный свет, стол с циклорамой, фон, штатив и дополнительный инвентарь, который поможет авторам создавать качественный визуальный контент.

Для авторов новый формат — это простой и доступный способ создавать контент в профессиональных условиях без лишних вложений. Все необходимое для съемки уже есть в пункте выдачи: свет, фон и оборудование. Зоны распаковок позволят быстро снимать качественные видео, делиться впечатлениями о товарах и развивать свой блог.

«Формат обзоров и распаковок стал естественной частью покупательского опыта — пользователи доверяют авторам и часто выбирают товары, ориентируясь на их рекомендации. Мы видим, как активно развивается это направление, и хотим мотивировать авторов создавать больше товарного контента, который так полезен нашим клиентам, и запускаем удобные зоны для обзоров в пунктах выдачи. Для нас важно поддерживать авторов — мы стремимся развивать для них новые форматы, инструменты и возможности, которые помогут расти и усиливать влияние их рекомендаций», — сказала Анастасия Оборотова, директор по операционному маркетингу Ozon.

