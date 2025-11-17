Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк запустил эксклюзивные дизайны для кредитных карт

Для клиентов, у которых уже есть кредитная «СберКарта», или тех, кто только планирует ее оформить, стал доступен выбор эксклюзивных технологичных дизайнов. Новое предложение включает карты с диодами и стикеры. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Карты с диодами выполнены в лаконичном дизайне, дополненном светодиодными элементами, которые загораются каждый раз при бесконтактной оплате, создавая яркий визуальный эффект.

Впервые у клиентов появится возможность выпустить кредитную карту в форме стикера, который доступен в двух вариантах: классическом, который можно наклеить на телефон, или ультратонком, который можно разместить, например, под чехлом.

Помимо дизайнов с диодами и эксклюзивных стикеров, для кредитной карты теперь можно выбрать дизайн из тематической галереи, которая ранее была доступна только для дебетовых карт Сбербанка.

Оформить новую карту с дизайном очень просто: после одобрения карты в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» нужно выбрать кредитную карту, далее нажать «Заказать пластиковую карту», выбрать дизайн или стикер и способ доставки.

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

Если клиент с действующей кредитной картой хочет поменять ее дизайн, ему нужно открыть «СберБанк Онлайн», выбрать кредитную карту, далее перейти в «Настройки» и выбрать «Заказать карту с новым дизайном», после чего выбрать дизайн карты или стикера.

Александр Калинкин, директор дивизиона «Кредитные карты» Сбербанка: «Кредитная «СберКарта» — флагман на рынке кредитных карт. Мы предлагаем понятные и выгодные условия: беспроцентный период 120 дней, бесплатное оформление и обслуживание, а также сервисы, которые делают ежедневные траты удобнее и выгоднее. Теперь к преимуществам продукта добавилась возможность выбрать эксклюзивный дизайн: не просто красивый, а технологичный и функциональный. Благодаря чему пользоваться нашим продуктом и выгодно, и приятно».

Стоимость оформления: карта с диодами — одна тыс. руб., стикеры — 700 руб., дизайн из галереи — 500 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования

Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/