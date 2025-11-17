Сбербанк запустил эксклюзивные дизайны для кредитных карт

Для клиентов, у которых уже есть кредитная «СберКарта», или тех, кто только планирует ее оформить, стал доступен выбор эксклюзивных технологичных дизайнов. Новое предложение включает карты с диодами и стикеры. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Карты с диодами выполнены в лаконичном дизайне, дополненном светодиодными элементами, которые загораются каждый раз при бесконтактной оплате, создавая яркий визуальный эффект.

Впервые у клиентов появится возможность выпустить кредитную карту в форме стикера, который доступен в двух вариантах: классическом, который можно наклеить на телефон, или ультратонком, который можно разместить, например, под чехлом.

Помимо дизайнов с диодами и эксклюзивных стикеров, для кредитной карты теперь можно выбрать дизайн из тематической галереи, которая ранее была доступна только для дебетовых карт Сбербанка.

Оформить новую карту с дизайном очень просто: после одобрения карты в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» нужно выбрать кредитную карту, далее нажать «Заказать пластиковую карту», выбрать дизайн или стикер и способ доставки.

Если клиент с действующей кредитной картой хочет поменять ее дизайн, ему нужно открыть «СберБанк Онлайн», выбрать кредитную карту, далее перейти в «Настройки» и выбрать «Заказать карту с новым дизайном», после чего выбрать дизайн карты или стикера.

Александр Калинкин, директор дивизиона «Кредитные карты» Сбербанка: «Кредитная «СберКарта» — флагман на рынке кредитных карт. Мы предлагаем понятные и выгодные условия: беспроцентный период 120 дней, бесплатное оформление и обслуживание, а также сервисы, которые делают ежедневные траты удобнее и выгоднее. Теперь к преимуществам продукта добавилась возможность выбрать эксклюзивный дизайн: не просто красивый, а технологичный и функциональный. Благодаря чему пользоваться нашим продуктом и выгодно, и приятно».

Стоимость оформления: карта с диодами — одна тыс. руб., стикеры — 700 руб., дизайн из галереи — 500 руб.