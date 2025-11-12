Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

E+ Tech и Group4Media: 79% российских компаний внедряют ИИ в маркетинг

Согласно совместному исследованию E+ Tech, входящего в Центр эффективного маркетинга E+, и рекламного холдинга Group4Media, 79% российских компаний уже внедрили или находятся в процессе внедрения ИИ в свои маркетинговые стратегии, а 80% из них отмечают ощутимую практическую пользу от этого шага. Данные основаны на опросе более 100 руководителей, включая CEO, директоров по маркетингу и медиа.

Наиболее распространенный сценарий использования ИИ — делегирование рутинных маркетинговых задач — этот вариант выбрали 91,4% опрошенных, из которых 64% отметили пользу от его использования. Кроме того, 80% респондентов производят с помощью ИИ контент и почти 59% используют его для аналитики. Однако только 35% и 14% опрошенных соответственно видят пользу ИИ в этих областях.

Денис Нуждин, лидер направления E+ Tech, подчеркивает, что отказ от внедрения ИИ приводит к значительным потерям. «Основные потери касаются конкурентоспособности: замедляется запуск кампаний, растет стоимость привлечения клиентов, а команды остаются в рамках устаревших "ручных" методов маркетинга. При этом прикладное внедрение ИИ стало доступным: использование готовых моделей и API относительно недорого по сравнению с получаемым эффектом, а первые изменения можно начать внедрять всего за 1-3 недели», — отметил он.

Тем не менее 73% опрошенных руководителей подтверждают, что используют ИИ как инструмент ускорения выполнения задач, а каждый второй уверен, что рутинные задачи в будущем человек отдаст ИИ.

«Исследование подтверждает зрелость рынка в части внедрения ИИ в маркетинг. В ближайшие годы мы будем свидетелями дальнейшей трансформации бизнес-процессов и активного развития компетенций внутри команд, что позволит максимально эффективно использовать новые технологии. Важной составляющей здесь является сохранение критического мышления и контроля со стороны экспертов высокого класса, особенно в стратегическом и креативном планировании, где ИИ пока остается скорее вспомогательным инструментом», — сказала Мария Колосова, генеральный директор Group4Media.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Что касается креативного процесса, почти 81% опрошенных поддерживают идею совместной работы ИИ и человека, тогда как лишь 9% готовы использовать креатив, созданный исключительно ИИ. Основное беспокойство у каждого четвертого руководителя связано с риском шаблонных решений. Поэтому в креативной сфере ИИ пока выступает лишь в роли помощника. В области стратегического планирования никто из респондентов не готов полагаться на результаты работы ИИ; для 34% это остается исключительно прерогативой человека.

«Сейчас рынок находится в переходе от отдельных AI-инструментов к ИИ-поддерживаемым процессам. Он становится рабочим инструментом, задающим темп и масштаб маркетинга. Следующий шаг — сквозные AI-цепочки, где данные, гипотезы, запуск и оптимизация связаны в единый цикл. Основные сложности внедрения не в технологиях, а в процессах и людях: нужно перестраивать рабочие потоки и обучать команды новым навыкам взаимодействия с ИИ, сохраняя при этом критическое мышление и роль человека в стратегии и креативе», — сказал Денис Нуждин, лидер направления E+ Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/