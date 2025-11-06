Trouver Z60 Ultra Roller Complete появится в России

Trouver объявляет о скором старте продаж Z60 Ultra Roller Complete — робота-пылесоса, продолжающего идею Trouver Z50 Ultra с самоочищающимся мопом. Флагман нового поколения использует технологию HydroForce™ Mopping, которая также очищает моп прямо в роботе-пылесосе и распушивает его для лучшего соприкосновения с поверхностью. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

25,6-сантиметровый роликовый моп и 12 сопел подают свежую воду в режиме реального времени, а грязная жидкость сразу отводится в отдельный резервуар. В результате поверхность моется без повторного загрязнения, а система поддерживает постоянную свежесть воды на всем пути уборки.

Более того, при заезде на ковер робот поднимает моп на 14 мм и выдвигает нижний пластиковый экран благодаря технологии AutoShield™. Она полностью исключает контакт влажного мопа с покрытием, сохраняя ковры сухими и избавляя владельца от необходимости вручную разделять зоны уборки.

Сухая уборка, перешагивание ступеней и навигация

Мощность всасывания Z60 Ultra Roller Complete составляет рекордные 28 000 Па, это на 4000 больше предыдущего рекорда Trouver — V50 Ultra Complete с мощностью всасывания 24 000 Па — и на 8000 Па больше, чем у флагманов других брендов.

Еще одной инновацией в модели стала система LiftPro™ Chasis, которая позволяет роботу поднимать шасси при преодолении низких препятствий и ковровых покрытий. В сочетании с системой StepMaster™ 2.0 робот получает возможность перешагивать двухуровневые пороги высотой до 8 см (4,5 + 3,5 см) — на данный момент это рекордная высота, которую способны преодолевать роботы-пылесосы.

Чтобы не пропускать участки уборки, робот использует технологию MaxiReach™ Tech: при приближении к стенам или углам роликовый моп и боковая щетка синхронно выдвигаются, покрывая 99,99% площади уборки. В то же время система Anti‑Tangle TroboWave™ DuoBrush бережно собирает длинные волосы, не наматывая их на щетку — воздушные потоки внутри конструкции направляют их прямо в контейнер.

Умная навигация

Навигация FlexScope™ делает уборку точной и гибкой: робот автоматически изменяет высоту — опускается до 96 мм, чтобы попасть под низкую мебель, и поднимается в открытых зонах, где сенсоры DToF строят детализированную 360° карту помещения. Trouver Z60 движется с точностью до миллиметра, уверенно обходя препятствия и особенно концентрируясь на самых загрязненных участках.

Универсальная станция

Станция не требует регулярного участия пользователя. Она самостоятельно промывает насадку для влажной уборки горячей водой до 75 ℃, сушит ее теплым воздухом (45 ℃), собирает пыль в мешок объемом 3,2 л. Ее автономности хватает до 100 дней без обслуживания.

Как и в ранее запущенных на рынок моделях, в базу нового флагмана интегрирована система c двумя резервуарами для моющего средства DuoSolution™. Объем первого резервуара для универсального раствора составляет 400 мл, а второй резервуар объемом 200 мл используется для специальной жидкости, устраняющей неприятные запахи. Функция окажется полезной для владельцев домашних животных: на карте в приложении можно выделить зону, где находятся основные точки их обитания, пылесос будет мыть полы в выделенной зоне определенным средством, устраняющим запахи.

Доступность

Trouver Z60 Ultra Roller Complete станет эксклюзивом сети магазинов «Технопарк» и будет доступен с 25 ноября по цене от 139,9 тыс. руб.