«РобоКорп» провел первые испытания подводного дрона с гидролокатором для инженерных и экологических задач

Компания «РобоКорп» (подразделение корпорации ITG по производству беспилотных роботизированных систем) провела пилотный запуск телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) собственной разработки с установленным гидролокатором бокового обзора. В ходе испытаний аппарат успешно произвел обследование подводной части корпуса пришвартованного катера для выявления его дефектов. Использование гидролокатора позволило получить детализированные эхограммы объекта и подтвердило готовность технологии к дальнейшему применению. Об этом CNews сообщили представители «РобоКорп».

Разработка ориентирована на использование в инженерных и инфраструктурных проектах. Подобные аппараты востребованы при обслуживании гидротехнических сооружений, мостов, дамб и причалов, а также при мониторинге состояния дна и береговых зон. Применение подводных систем с гидролокаторами снижает риски для водолазов, сокращает время обследований и позволяет собирать объективные данные о состоянии инфраструктуры без привлечения крупногабаритных судов.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Кроме инженерных задач, технология имеет потенциал в области экологии и научных исследований. Подводные аппараты с гидролокаторами могут применяться для наблюдения за изменениями донных ландшафтов, фиксации зон загрязнений и оценки состояния морских экосистем. Это создает основу для более точного и оперативного экологического мониторинга прибрежных территорий.

«Интеграция ГБО делает подводный аппарат универсальным инструментом для инженерных, экологических и исследовательских задач. Результаты испытаний подтвердили корректность интеграции оборудования и эффективность работы комплекса. Мы видим высокий потенциал таких решений в морской промышленности, инфраструктурных проектах и сфере охраны окружающей среды», — сказал Алексей Чуклин, генеральный директор «РобоКорп», корпорация ITG.

