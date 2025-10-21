«Акметрон» представил ПО для автоматизации производственного контроля

Компания «Акметрон» представила специальное программное обеспечение автоматизации измерений (СПОАИ), которое позволяет одному специалисту проверять десятки тысяч устройств в короткие сроки. Система зарегистрирована в реестре отечественного ПО (№ 28145). Об этом CNews сообщили представители «Акметрон».

Программное обеспечение выполняет все ключевые функции: автоматически фиксирует показатели, формирует отчеты и паспорта изделий, хранит данные. При этом скорость измерений повышается, а риск ошибок снижается по сравнению с ручным способом. В будущем это позволит освободить специалистов электроники, оптоэлектроники и радиокосмических отраслей от рутинной работы и поможет сосредоточиться на разработке инноваций.

Также ПО поможет упростить и удешевить производство, что положительно скажется на развитии науки.