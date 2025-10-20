ADEM лицензирует свой программный продукт с помощью системы Guardant

Группа компаний ADEM перевела процесс лицензирования своей одноименной системы для автоматизации решения проектных, конструкторских и технологических задач с зарубежного продукта на решение Guardant от компании «Актив». Это позволило разработчику управлять конфигурациями своего ПО, защитить его от незаконного копирования, а также предоставлять лицензии в соответствии с требованиями импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Разработчику требуется обеспечение работы программного комплекса ADEM на рабочих местах конечных пользователей в соответствии с приобретенными лицензиями на право использования ПО, с заданной конфигурацией и в регулируемом временном интервале. Компания столкнулась с тем, что имеющиеся средства программной защиты перестали обеспечивать необходимый уровень безопасности выпускаемого программного продукта.

При поиске нового решения для защиты своего ПО и гибкой реализации лицензий эксперты ADEM ориентировались на отечественные продукты и опыт других российских разработчиков ПО. В результате компания выбрала решение компании «Актив»: российскую комплексную систему управления лицензированием программного обеспечения Guardant Station в связке с аппаратными ключами Guardant Sign и программными ключами Guardant DL.

На выбор повлияли преимущества Guardant Station: возможность работы с разными типами ключей в одном приложении, многопользовательский режим с функцией разграничения ролей, возможности разбивки защищаемого ПО на отдельные продукты и компоненты.

На сегодняшний день Guardant Station поддерживает защиту актуальной версии системы ADEM 9.1. C ее помощью с весны 2023 г. по август 2025 г. конечным пользователям программного комплекса было поставлено свыше 1200 лицензий. Из них только около 10% заказчиков используют аппаратные ключи. Остальные перешли на работу с программными ключами в локальном и сетевом исполнении, устранив тем самым неудобства, связанные с физическими носителями. Также разработчик использует демонстрационные программные ключи Guardant DL Trial для реализации пробной версии программы.

Три отдельных программных продукта вендора в различных конфигурациях и настройках составляют в общей сложности 35 отдельных продуктов. Система дает возможность подбирать и выпускать для них новые ключи, а также настраивать конфигурации каждого продукта. Как итог – заказчик получил гибкость в вариантах поставки ПО каждому конкретному клиенту. Система лицензирования Guardant позволяет устанавливать и обновлять лицензии в автоматическом режиме.

Интеграция Guardant Station с CRM-системой ADEM в перспективе упростит совместную работу над проектами разрозненных подразделений и специалистов разработчика – это около 10 подразделений, в которых работают в совокупности более 50 сотрудников.

«Продуктивное взаимодействие с Guardant позволило нам максимально безболезненно для конечных потребителей нашего ПО перейти на новую систему лицензирования, без провалов по времени на внедрение и переоснащение рабочих мест. Это стало залогом расширения нашей клиентской базы на основе поддерживаемой положительной репутации нас как компании-разработчика», – сказал ведущий специалист техподдержки ГК ADEM Андрей Аввакумов.