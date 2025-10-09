Разделы

Wibes запустит новый способ монетизации контента  

Приложение Wibes от компании РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) запустит новую схему монетизацию контента — по модели CPP (Cost Per Post). Авторы будут получать выплаты с фиксированными суммами за посты с интеграциями брендов. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Такая возможность заработка на контенте и продвижения брендов появится у блогеров и партнеров Wildberries в течение осени 2025 г.

На текущем этапе проводится тестирование функционала на ограниченной группе блогеров и продавцов из ключевых категорий: косметики, одежды, домашнего декора и др.

Среди плюсов такой модели монетизации для креаторов: гарантированная оплата за публикации, а для брендов — качественный контент об их товарах, который повысит узнаваемость и доверие среди потребителей.

Ранее запущенные модели монетизации на платформе Wibes также продолжат работать.

