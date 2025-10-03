Разделы

Треть россиян хотели бы покупать у бренда в соцсетях: опрос «ВФокусе Mail»

«ВФокусе Mail» (проект VK) выяснил, как пользователи взаимодействуют с брендами в социальных сетях. Опрос проходил на портале в сентябре 2025 г., в нем приняли участие 2,29 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители VK.

Россияне воспринимают сообщество бизнеса в социальных сетях не только как источник информации, но и как канал общения с представителями бренда. Для трети респондентов важно иметь возможность сразу купить товар — оформить заказ прямо в бизнес-сообществе. Половина опрошенных готова сразу перейти на сайт продавца, если товар их заинтересовал, а каждый десятый — оформить заказ в личных сообщениях с представителем бренда.

Каждый третий респондент — 36% респондентов — считает, что компания должна ответить на его сообщение в течение часа, каждый четвертый — 27% — готов ждать 2-3 часа. Для 33% приемлем ответ в течение дня. Только 4% опрошенных считают допустимым, если бренд ответит на его сообщение в течение нескольких дней. При этом больше половины пользователей — 63% — предпочитают общаться с менеджером бренда в личных сообщениях. Вести диалог с чат-ботом удобнее только каждому десятому — 12%. Четверти респондентов — 26% — больше нравится общаться с представителями бренда в комментариях к постам в его бизнес-сообществе.

Из сообщества брендов пользователи хотят узнавать об ассортименте и ценах — так ответили 24% респондентов, получать специальные скидки и информацию об акциях — 23%, читать отзывы других клиентов — 17%, а также наблюдать за закулисьем работы компании и узнавать полезную информацию — по 11%. При этом 41% предпочитают получать информацию в формате постов, каждый третий — в видеоформате, 18% — в виде историй.

«Сегодня пользователи идут в социальные сети не только за общением и развлечением, но и за шопингом. ВКонтакте предоставляет брендам широкие возможности не только для эффективного взаимодействия с их аудиторией, но и для продаж с помощью контента. Инструменты социальной коммерции, которые мы развиваем, значительно упрощают путь от интереса к покупке и позволяют пользователям находить интересные для них товары и услуги, а брендам — осуществлять полноценный цикл продаж внутри соцсети», — сказала директор подразделения по работе с малым и средним бизнесом «ВКонтакте» Анна Ефименко.

