«Группа Лента» начала применять роботов для перевозки палет

«Группа Лента» запустила в промышленную эксплуатацию палетоперевозчиков в распределительном центре.

Робот, произведённый в Китае, может перевозить до одной тонны сборных палет. Он ориентируется в распределительном центре с помощью SLAM-Lidar – технологии лазерного сканирования, объединённой с методом локализации и картографирования. Палетоперевозчик передвигается по заданным маршрутам без участия оператора и безопасен для сотрудников.

Робот прост в эксплуатации – необходимо держать в чистоте зону перевозки и проводить короткое обслуживание в начале смены. Зарядка длится около 40 минут, её хватает на шесть часов бесперебойной работы.

Директор службы операций в цепочках поставок «Группы Лента» Алексей Жук отметил: «Постоянное повышение операционной эффективности – один из наших приоритетов. Благодаря автоматизации мы планируем увеличить производительность. При этом говорить о том, что роботы смогут заменить сотрудников, рано: мы рассматриваем их использование как вспомогательный инструмент».

В одном из распределительных центров после проведенного тестирования применяют трёх роботов одной модели. Компания планирует масштабировать решение на других логистических объектах.

