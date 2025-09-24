«Яндекс» добавил новую тему «Медицина» на свою главную страницу для выбора специалистов и клиник

На главной странице «Яндекса» ya.ru появилась новая тема «Медицина». Здесь можно найти подходящего специалиста среди более чем 800 тыс. врачей и 60 тыс. клиник по всей стране, опираясь на 10 млн отзывов пользователей «Яндекса» и других сайтов. Темы — это разделы «Поиска» для решения задач в конкретной сфере: в них собраны предложения из разных источников в интернете — с фильтрами, сортировкой и быстрым доступом к оформлению услуги или покупки.

Чтобы сравнить и найти подходящего врача, в Теме можно выбрать его стаж, стоимость услуг, наличие ученой степени, возможность посещения по ОМС, ближайшее время приема — и сразу же записаться. Для более удобного поиска можно сортировать предложения по разным критериям — например, по рейтингу врача или наличию отзывов.

В теме доступны и другие возможности «Яндекса» по выбору врачей и клиник: поиск специалиста на карте по удобному местоположению и показ самого полезного отзыва о враче. Если пользователь уже знает свое заболевание или нужную медицинскую процедуру — он может увидеть отзывы пациентов, подходящие под такую же ситуацию. Также пользователи могут прочитать ответы на отзывы от врачей и клиник. Ежемесячно медиков и клиники в «Поиске» «Яндекса» выбирают более 10 млн человек.

Чтобы найти врача или клинику, достаточно зайти на главную страницу «Яндекса» ya.ru или на главный экран в мобильном приложении «Яндекс с Алисой». «Медицина» добавилась к другим Темам, которые там уже доступны: «Товары», «Финансы» и «Квартиры». Если пользователь ищет врача или клинику в поисковой строке, алгоритмы покажут в результатах поиска тематический блок с подходящими предложениями вместе со ссылками на сайты.