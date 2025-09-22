Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Рекламодателям «Яндекс UrbanAds» стало доступно автоматическое тестирование креативов для баннеров

Рекламодателям «Яндекс UrbanAds» – рекламным агентствам, маркетологам брендов, медиа-менеджерам и другим партнерам – стало проще выбирать эффективные баннеры для своих размещений. Для этого больше не нужно заводить много тестовых рекламных кампаний и ждать, когда они закончатся. Теперь достаточно добавить варианты баннеров в одну кампанию, и алгоритм автоматически протестирует их, выберет самый кликабельный креатив и увеличит долю его показов.

Рекламодатель, как обычно, самостоятельно создает кампанию в личном кабинете партнера «Яндекс UrbanAds», а затем может добавить туда до пяти вариантов баннеров, настроить остальные параметры и запустить размещение. Платформа покажет пользователям все предложенные баннеры и определит среднюю кликабельность каждого. Самые кликабельные баннеры будут показываться выбранной аудитории чаще, чтобы переходов с них было больше.

Тестирование показало, что благодаря новому алгоритму кликабельность кампаний может вырасти до 60%. Данные по каждому протестированному варианту можно будет найти на отдельной вкладке отчета по кампании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще