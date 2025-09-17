Разделы

В «Яндекс Еде» появился «Мультизаказ» — теперь заказывать еду и продукты можно сразу в нескольких местах

В «Яндекс Еде» и «Деливери» теперь можно сделать заказ одновременно в двух местах — функция «Мультизаказ» полноценно заработала по всей России. Ранее ее протестировали в отдельных регионах. В отечественных сервисах доставки еды такая возможность появилась впервые. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Новая функция позволяет повторить в онлайне привычный сценарий из жизни, когда человек по дороге заходит сразу в несколько мест. Например, благодаря «Мультизаказу» можно получить блюда из двух ресторанов для компании людей с разными вкусами. Или же закупить продукты на неделю и одновременно пополнить домашнюю аптечку.

В одной корзине можно объединить заказы из двух магазинов, двух ресторанов или же из магазина и ресторана. «Яндекс Еда» подскажет точки, которые поддерживают «Мультизаказ». Если нужные блюда или товары не нашлись в одном месте, сервис в поисковой строке предложит другие места, где они есть в наличии. А тем, кто делает заказ, к примеру, из ресторана, «Еда» напомнит, что курьер по пути может заехать еще и в магазин или в аптеку.

Все выбранные позиции появятся в корзине — их можно просмотреть на одном экране и оплатить все вместе.

Функция «Мультизаказ» дает пользователям возможность сэкономить время и деньги — доставка из второго заведения будет бесплатной. Курьеры получают за доставку заказов из двух мест доплату. Ждать заказ придется чуть дольше обычного — расчетное время доставки можно увидеть в приложении при оформлении. В будущем «Мультизаказ» станет доступен и в других странах, где работает «Яндекс Еда».

