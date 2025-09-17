Cometal сократил трудозатраты логистов на 50% с помощью платформы «Атракс»

Цифровая платформа Cometal, которая объединяет предприятия заказчиков и исполнителей в машиностроительном и металлообрабатывающем секторах, внедрила систему автоматизации логистики «Атракс». Решение позволило компании сократить трудозатраты логистов на 50%, экономить до 8,5 рабочих часов ежемесячно на документообороте и обойтись без расширения штата при ежегодном удвоении объемов перевозок. Об этом CNews сообщили представители «Атракс».

Cometal с самого начала своей работы сделал ставку на цифровизацию всех бизнес-процессов. Логистика не стала исключением. Нужно было с нуля выстроить систему перевозок: автоперевозки, сборные грузы, мультимодальные решения, а в перспективе и ж/д-контейнеры. Основная цель — избежать ручного управления, сделать процессы удобными для клиентов и перевозчиков и создать фундамент для интеграции с собственной площадкой.

В компании выбрали «Атракс». Базовая настройка заняла один день, после чего команда начала использовать аукционы для выбора перевозчиков, тендеры, аналитику и автоматическую генерацию документов.

«Раньше создание документа занимало 3–5 минут, а теперь это доли секунды. При 100 рейсах в месяц мы экономим 8,5 часов рабочего времени только на документах. В целом “Атракс” позволяет сократить трудозатраты минимум на 50%», — отметил Дмитрий Дворянов, руководитель направления по логистике Cometal.

Сегодня через «Атракс» проходит почти весь поток заказов компании: от фур и сборных грузов до негабарита. При этом логистический отдел, состоящий всего из трех человек, справляется с ежегодным двукратным ростом объемов без расширения штата.

В планах Cometal — интеграция «Атракс» с собственной системой, подключение электронных транспортных накладных и ЭДО, а также автоматизация всего процесса — от подачи заявки до подписания документов.