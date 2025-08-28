Татарстанцы стали чаще читать книги братьев Стругацких

МТС, цифровая экосистема, с помощью книжного сервиса «Строки» проанализировала популярность произведений классиков мировой фантастической литературы среди татарстанцев к 100-летию со Дня рождения Аркадия Стругацкого. Этим летом спрос на книги писателей-фантастов вырос на 52% по сравнению с весной 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным книжного сервиса МТС, чаще всего к произведениям братьев Стругацких в регионе обращаются мужчины в возрасте от 35 до 44 лет и женщины от 45 до 54 лет. Самым читаемым произведением авторов в Татарстане стала фантастическая повесть «Пикник на обочине» (1972). По ее мотивам режиссер Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», в котором братья Стругацкие выступили авторами сценария. В основе сюжета — история отчаянно смелых сталкеров, людей, которые на свой страх и риск снова и снова отправляющихся в место высадки пришельцев — аномальную Зону, полную опасностей и смертельных ловушек.

Второй по популярности среди читающих татарстанцев стала повесть «Понедельник начинается в субботу» (1965). Ее герои, сотрудники Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства — маги и магистры, молодые энтузиасты, горящие желанием познать мир и преобразовать его. На этом пути их ждет множество приключений и поразительных открытий, таких как машина времени и изба на курьих ножках, выращивание искусственного человека и усмирение выпущенного из бутылки джинна.

Замкнул тройку самых читаемых произведений братьев Стругацких, по данным книжного сервиса МТС, роман «Обитаемый остров». В далеком будущем на Земле уже давно решены все социальные и экономические проблемы, человеческая жизнь признана высшей ценностью, а агрессия больше недопустима. Основная задача теперь — исследовать космос и помогать другим цивилизациям достичь того же уровня технического прогресса. События строятся вокруг главного героя — Максима Каммерера, молодого исследователя далеких галактик, который терпит крушение на планете Саракш и сталкивается с непривычной для него жестокостью новой земли.