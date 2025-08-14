СК «Дело Жизни» установит «Калькулятор МСФО» 17

Первые результаты проекта будут уже в сентябре 2025 г. Пользователи «по кнопке» смогут провести расчеты за девять месяцев 2025 г. в программе от «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

Андрей Аскунтович, главный бухгалтер СК «Дело Жизни»: «Расчеты по МСФО 17 необходимо автоматизировать: из-за объема и сложности без специализированной программы не справиться. Мы рассматривали разные предложения. За исключением «Синтегро консалтинг» и некоторых других разработчиков, у ИТ-компаний либо нет опыта работы со страхованием жизни, либо нет решения, закрывающего полный процесс - от загрузки исходных данных до проводок и заполнения примечаний к отчетности. Кроме того, мы ориентировались на положительные отзывы о компании, и на то, что решение основано на привычной для нас платформе».

Запуск «Калькулятора МСФО» 17 в СК «Дело Жизни» займет два месяца: от настройки плана счетов и загрузки Excel с входящими данными до формирования проводок для дальнейшего формирования XBRL-отчетности.

Для компаний с большим объемом договоров страхования в «Синтегро консалтинг» рекомендуют настраивать автоматическую загрузку данных из систем бухгалтерского, страхового и актуарного учета. «Калькулятор МСФО» 17 поддерживает интеграцию с любыми из них.

«Калькулятор МСФО» 17 предназначен для: расчета показателей по МСФО 17; формирования проводок по страховым активам и обязательствам; формирования примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности по страховой деятельности.