ВТБ Мои Инвестиции получили награду за лучшее применение искусственного интеллекта в финтехе
Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования «Цифровой помощник» признан лучшим в категории Best Use of AI in Fintech по версии Национальной премии FinTech Russia Awards.
Инструмент на базе искусственного интеллекта помогает клиентам оперативно анализировать рыночные новости и оценивать их влияние на стоимость активов, что позволяет принимать более взвешенные инвестиционные решения. Алгоритм классифицирует новости как «Позитив», «Нейтрально» или «Негатив», автоматически оценивая их потенциальное воздействие на котировки. Например, сообщение о росте прибыли компании будет помечено как положительное, а информация о сбоях в производстве — как отрицательное.
«Награда FinTech Russia Awards — это признание нашей системной работы по развитию цифровых решений для инвесторов. Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в инвестиционные сервисы: от формирования персональных стратегий до помощи в интерпретации новостей, чтобы быстрее сориентироваться в большом потоке информации, проанализировать рынок и принять правильное решение», — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.
Премия FinTech Russia Awards вручается с 2022 года и отмечает лучшие технологические продукты и сервисы в финансовой отрасли. Победа подтверждает лидерство брокера ВТБ в области fintech-инноваций.■ Рекламаerid:2W5zFGXc2cxРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru