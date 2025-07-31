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Агентство контент-маркетинга «Комреда» привлекло инвестиции от группы компаний Go Ahead

Группа специализированных сервисов и технологий digital-маркетинга Go Ahead проинвестировала в агентство контент-маркетинга «Комреда». По итогам cash-in сделки Go Ahead приобрел долю равную 10%. Оценка не раскрывается, но в группе уточняют, что она привязана к показателю EBITDA агентства. Об этом CNews сообщили представители «Комреда».

По условиям сделки «Комреда» полностью сохранит собственные операционные процессы, а доли участников распределятся следующим образом: 65% будет принадлежать основателю Артему Логинову, 25% — сооснователю Даниилу Дымшищу (коммуникационное агентство «Пиархаб») и 10% — Go Ahead. Последним вложение позволит расширить пул услуг для своих клиентов.

Привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса и увеличение производственных мощностей. В планах у «Комреды» открытие новых отделов. Инвестор также станет советником агентства: в дальнейшем он будет помогать с решением стратегических бизнес-задач, а также позволит войти в число подрядчиков крупных клиентов холдинга.

Для Go Ahead, выручка которой по итогам 2024 г. составила 7 млрд, подобное масштабирование бизнеса — не первый опыт. Ранее группа запустила отдельные юниты Go Influence и Go Tech, в параллели со своим главным активом Go Mobile. Сейчас группа компаний рассматривает инвестиции в компании из креативных индустрий и маркетинга с выручкой от $1 млн в год.

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«Комреда» специализируется на контент-маркетинге для бизнеса: бренд-медиа, блогах и соцсетях. Агентство присутствует на рынке менее двух лет, за 2024 г. его выручка превысила 35 млн руб., план на 2025 г. — минимум двукратный рост.

«В планах у Go Ahead развитие собственного инвестфонда и акселератора для поддержки быстрорастущих бизнесов», — отметил основатель Go Ahead Алексей Евсеев.

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