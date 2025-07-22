6 из 10 россиян не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам

6 из 10 россиян сообщат руководству о коллеге, передающем конфиденциальные данные конкурентам, каждый девятый предпочтет не вмешиваться, каждый третий обещает определиться в зависимости от ситуации и отношений с недобросовестным сослуживцем. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

57% россиян сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию: «Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме»; «Не люблю предательство»; «Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно».

11% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться: «Стучать нехорошо. Впрочем, все зависит от того, страдают ли в этой ситуации мои интересы»; «Я работаю в такой сфере, что утечка данных — обычное явление, и борьба с этим бесполезна». Каждый третий (32%) затрудняется с однозначным ответом: «Если я с коллегой в хороших дружеских отношениях, то я прежде всего поговорю с ним, а потом приму решение».

Более принципиальными оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет — 61% из них готовы сообщить руководству о недобросовестном коллеге. Чем выше доход, тем чаще работники ставят интересы компании выше личных отношений: 7 из 10 респондентов с доходом от 100 тыс. руб. не станут скрывать факта утечки информации, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб., столь же однозначной позиции придерживается только 41%.

За последние 12 лет работников, потенциально готовых сообщать о нарушениях коллег в вопросах конфиденциальности, стало больше: сейчас — 57%, в 2023 г. — 54%, в 2013 г. — 50%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 13-16 июля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.