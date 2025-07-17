Интуиция при трудоустройстве подводила каждого пятого россиянина

9 из 10 россиян в той или иной мере полагаются на интуицию при устройстве на работу, при этом в каждом втором случае она приводит к верному решению. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны с опытом трудоустройства. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Насколько можно доверять интуиции в карьере? 9 из 10 россиян руководствуются ей при устройстве на работу: 42% делают это часто, 48% — иногда.

Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну — 89% и 90% соответственно. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (91%).

Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 30 июня – 7 июля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт трудоустройства

Размер выборки: 1600 респондентов.