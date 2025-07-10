Bloody запускает в продажу игровые столы

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, запускает в продажу игровые столы. Новая категория товаров выходит вслед за игровыми креслами. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Открывают серию модели BD-TB101 и BD-TB201. Металлическое основание и регулируемые ножки обеспечивают устойчивость даже при интенсивной эксплуатации.

Столешница из ЛДСП толщиной 18 мм способна выдерживать значительные нагрузки, а сочетание стали и алюминия в опорных элементах придает всей конструкции дополнительную надежность. Габариты моделей позволяют разместить не только всю периферию, но и два полноразмерных монитора: 140х60 см у BD-TB101 и 140х75 см у BD-TB201. Максимальная нагрузка – до 120 кг.

Merlion Bloody запускает в продажу игровые столы

Оба стола оснащены держателем для сетевого фильтра, подстаканником, а также крючком для наушников. В комплект входит коврик формата XL, который закрывает большую часть рабочей поверхности.

Столы оснащены RGB-подсветкой. Она подключается через стандартный USB-разъем. Регулируемые ножки позволяют настроить высоту под индивидуальные предпочтения.

Новинки доступны для заказа в Merlion.