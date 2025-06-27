3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад

3 из 10 компаний планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По словам HR-менеджеров, за последний месяц лишь 3% компаний задерживали зарплату сотрудникам. В 2025 г. больше всего таких случаев было в марте (7%), но уже в апреле ситуация выровнялась и число задерживающих выплаты вернулось к минимальным значениям.

58% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 27% — от полугода до года назад, 10% — год-два назад. Лишь 4% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.

3 из 10 организаций в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат. В декабре 2024 г. о таких планах заявляла каждая вторая компания. Однако нужно помнить, что многие компании уже отказались от практики массовой индексации в пользу адресного пересмотра размера вознаграждения.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 192

Время проведения: 1-20 июня 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.