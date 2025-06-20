Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Пересмотр зарплат: как часто российские компании повышают оплату труда

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, узнали, как часто работодатели пересматривают заработные платы своих сотрудников. Опрос проводился в мае-июне 2025 г., участие приняли около 200 компаний. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Результаты опроса показывают: только каждая пятая компания пересматривает зарплаты регулярно – раз в полгода или чаще (20%). Самый распространенный подход – пересмотр зарплаты раз в год, его придерживаются 46% компаний. Еще четверть (25%) делают это только при необходимости – например, если сотрудник собирается уйти. А 9% компаний не пересматривают зарплаты вовсе.

Частота пересмотра напрямую зависит от размера бизнеса. Среди самых немногочисленных компаний (до 100 сотрудников) 34% повышают зарплаты только по необходимости, а 13% не делают этого вообще. По мере увеличения численности персонала подход становится более системным: среди организаций со штатом от 101 до 500 сотрудников большинство (более 50%) пересматривают оплату труда раз в год.

Максимальная доля тех, кто индексирует зарплаты каждые полгода и чаще – у компаний с числом сотрудников от 1,001 тыс. до пяти тыс. (25%). А вот самую стабильную политику пересмотра раз в год показывают крупнейшие работодатели – с численностью свыше пяти тыс. человек (57%).

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, комментирует: «Регулярный пересмотр зарплат – важный элемент удержания и мотивации сотрудников. При растущей конкуренции за кадры и повышении зарплатных ожиданий это уже не опция, а необходимость. За последние два года медианная предлагаемая зарплата в России выросла почти на 40% – с 54 тыс. руб. в мае 2023 г. до 75 тыс. руб. в мае 2025 г. И если работодатель не индексирует доход сотрудника сам – рынок сделает это за него».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Создатели «самого большого в мире процессора» с 900 тыс. ядер вляпались в грандиозный скандал

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Минцифры: Онлайн-магазины будут передавать силовикам данные о местоположении пользователей только при подозрении на мошенничество

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще