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Минцифры усилит защиту пользователей маркетплейсов

В СМИ распространилась информация о том, что правоохранительные органы якобы получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Это не так. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идет. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество. Например, если мошенник под видом продавца завладел данными карты пользователя, или покупатель перевёл деньги, но не получил товар. Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) правоохранители смогут оперативно получать нужную информацию и раскрывать преступления.

Безопасность по закону

Вся информация будет предоставляться маркетплейсами только в предусмотренных законом случаях. Правоохранительные органы должны указывать законное основание для получения информации в каждом запросе.

Обмен сведениями будет проводиться с учетом всех мер для защиты данных, а также прав и интересов граждан.

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Цифровизация

Министерство проведет все необходимые консультации и разъяснения с маркетплейсами по подключению к СМЭВ и обмену данными.

Зачем это нужно

Предложенные меры позволят сократить время на раскрытие киберпреступлений и сделать работу сотрудников маркетплейсов и правоохранительных органов более эффективной.

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