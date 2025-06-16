Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито» упростила получение закрывающих документов для клиентов

Теперь взаимодействие с бизнес-клиентами стало еще удобнее: получить сканы закрывающих документов можно без обращения в службу поддержки. Новый сервис позволяет запрашивать акты, счета и другие бухгалтерские документы в несколько кликов — это экономит время и сокращает сроки сверок. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Функционал доступен в разделе «Документы» как для авторизованных, так и для неавторизованных пользователей. Процесс полностью автоматизирован: от подачи запроса до получения файлов на электронную почту.

Клиенты указывают ИНН (при необходимости — КПП), выбирают нужные документы и период, заполняют короткую форму — и документы автоматически формируются и отправляются на указанные в профиле адреса электронной почты. Отправка документов осуществляется в два этапа: сначала пользователь получает уведомление о формировании, а затем — готовые файлы в формате PDF.

Если клиент запрашивает документы за текущий расчетный период, сервис сообщит, что они еще не готовы, и предложит вернуться позже. Это позволяет избежать получения неполной информации. Как только период закроется и документы будут сформированы, клиент сможет повторить запрос и получить полный комплект.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще