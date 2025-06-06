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Россияне без высшего образования чаще видят в нем залог финансового успеха

Дает ли диплом вуза финансовые преимущества? Двое из трех россиян согласны с тем, что высшее образование расширяет возможности для роста дохода. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

64% россиян считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличения дохода: 30% полностью согласны с этим утверждением, еще 34% — скорее согласны. Женщины разделяют это мнение чаще мужчин (66% против 62% соответственно). Среди молодежи до 35 лет и россиян старше 45 лет доля согласных значительно выше (67 и 69% соответственно), чем среди респондентов от 35 до 45 лет (56%). Причем молодежь чаще тех, кто старше, демонстрируют абсолютную уверенность в том, что у выпускников вузов больше возможностей хорошо зарабатывать.

Респонденты с доходами до 50 тыс. рублей чаще тех, кто получает больше, согласны, что окончание вуза дает больше возможностей для роста уровня дохода (69% против 59% соответственно), и абсолютная уверенность в этом утверждении чаще всего свойственна именно тем, кто зарабатывает ниже среднего (38%).

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Выпускники колледжей (68%) чаще, чем выпускники университетов (66%), признают преимущество диплома вуза, ссылаясь на случаи отказа в работе из-за его отсутствия: «Не всегда люди со средним образованием могут попасть на приличную работу»; «При поиске работы по своему диплому о среднем профессиональном образовании мне отказывали в трудоустройстве, ссылаясь на то, что им нужны кадры исключительно с высшим образованием».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 368. Время проведения: 4—15 мая 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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