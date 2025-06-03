12% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. 12% россиян планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Женщины чаще мужчин заявляли о таком намерении (14% против 10% соответственно). Среди россиян от 35 до 45 лет больше тех, кто собирается присоединить дополнительные дни к празднику (13%), среди тех, кто старше и моложе, таких 11%. Сотрудники с доходом до 100 тыс. руб. чаще используют эту возможность (12%) по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (10%).

Большинство (61%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 377. Время проведения: 5 — 30 мая 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов