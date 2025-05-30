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Только 14% родителей поддержат любое решение ребенка в выборе профессии

Главной карьерной страшилкой для детей по-прежнему является профессия дворника. В открытом опросе сервиса по поиску работы приняли участие 1600 матерей и отцов из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

8% россиян категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 5% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 1 из 20 родителей в стоп-листе и военные специальности. По 4% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. 3% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером. Также 3% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе. Еще по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

14% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка. За пять лет количество понимающих родителей выросло (в 2020 году таковых было лишь 8%).

Отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников. Россиянки, в свою очередь, больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Бизнес

Населенных пунктов: 384

Время проведения: 5-28 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее детей

Размер выборки: 1600 респондентов.

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