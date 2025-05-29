Руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе, поколения Y — сильнее в ИТ

Теория поколений — это концепция, согласно которой каждое поколение людей обладает уникальными характеристиками, ценностями, убеждениями и поведенческими особенностями, сформировавшимися под влиянием социальной и исторической среды. Сервис по поиску работы SuperJob решил исследовать, существуют ли различия в управлении подчиненными между руководителями поколения X (родившимися примерно в 1961—1984 гг.) и поколения Y (1985—2004 гг.). В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Россияне выбрали качества, которые в лучшей степени характеризуют отношение к работе и команде их непосредственного руководителя. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В чем основные отличия в отношении к работе и команде руководителей поколений X и Y? Начальники 40+ в два раза чаще являются несомненными авторитетами для подчиненных (о таком качестве упомянул каждый пятый работающий под их руководством и лишь каждый десятый, работающий под руководством более молодых управленцев). Руководители из поколения X также часто являются примерами прагматичного и реалистичного подхода к труду (16 и 13% голосов опрошенных). Молодые управленцы сильнее в ИТ — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 14% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 8%. Начальники из поколения Y чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными (28 и 18% соответственно) и неформальный стиль общения (30 и 20%), адаптируются к рыночным изменениям быстрее (26 и 17%), чаще используют обратную связь (36 и 24%), четко ставят рабочие задачи (35 и 24%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 365

Время проведения: 31 марта — 7 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: трудоустроенное экономически активное население России старше 18 лет, у которого есть руководитель

Размер выборки: 1600 респондентов.