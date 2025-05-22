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Внутренний кадровый резерв чаще формируют в продажах, внешний — в ИТ

38% предприятий «растят» руководящие кадры из числа сотрудников, 31% — ведут базу соискателей, готовых к трудоустройству. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Представители кадровых служб 38% компаний сообщили, что «растят» кадры на руководящие позиции внутри организации. Стоит отметить, что такой подход стал менее популярен (-9 п.п. за 15 лет). Чем крупнее компания, тем больше возможностей для применения этой стратегии: готовят руководителей из числа сотрудников практически на каждом втором предприятии с численностью от 1000 человек (46%) и лишь на 3 из 10 со штатом до 100 сотрудников (31%). Тактика формирования внутреннего резерва топ- и мидл-менеджеров чаще используется в сфере продаж (54%) и услуг (52%).

В 31% компаний формируют резерв из внешних соискателей (-3.п.п. к 2010 г.), которых можно пригласить на работу, если появится вакантная позиция. Это принцип чаще применяется в небольших организациях (32% среди компаний с численностью от 100 сотрудников против 23% — от 1000). Чаще формируют резерв из числа соискателей на предприятиях, чья деятельность связана с ИТ (48%), а также в банках и финансовых компаниях (46%).

28% организаций вообще не ведут базу кадрового резерва, предпочитая закрывать вакансии по мере необходимости на открытом рынке (+4 п.п. за 15 лет). Такого подхода чаще придерживаются в небольших компаниях до 100 сотрудников, в производственном и транспортном секторе. По мнению эйчаров, «в быстро меняющихся условиях эффективнее искать сотрудников здесь и сейчас».

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

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Цифровизация

Населенных пунктов: 201

Время проведения: 18 апреля – 20 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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