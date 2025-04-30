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Два новых сервиса упростили оформление градостроительных планов в Подмосковье

На региональном портале Московской области обновили услугу по подготовке градпланов земельных участков. Об этом CNews сообщил представитель Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы упростить оформление услуги, мы дополнили её новыми сервисами. Один из них проверяет, было ли ранее уже подано, но не закрыто заявление. Другой анализирует кадастровый номер и выявляет, все ли в порядке с документацией на участок, если он попадает в зону комплексного развития территории. В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Градостроительный план является документом, где содержатся сведения о земельном участке, его границах и местоположении, ограничениях, техусловиях и т.д. Он необходим перед началом проектирования, строительства и реконструкции объектов.

Услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Исходно-разрешительная документация».

«Онлайн-услуга востребована среди жителей региона. С начала года ею воспользовались почти 22 тыс. раз», – отметила Надежда Куртяник.

Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ответ направят в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья. За предоставление услуги плата не взимается.

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