Только 9% россиян оценивают свою работу на 10 из 10

По данным hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, только 9% россиян оценивают свою работу на 10 из 10. Средняя оценка удовлетворенности работой составила 5,3 балла из 10, а наиболее популярной оказалась «пятерка» – ее поставили 19% участников опроса. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование проводилось с 7 по 18 апреля 2025 г., в нем приняли участие 3035 российских соискателей.

При этом крайне низкие оценки (1-3 балла) дали 27% опрошенных, а высокие (8-10 баллов) – 21%. Интересно, что мужчины в среднем оценивают свою работу ниже женщин: их средний балл 5,1 против 5,4 у женщин.

Больше всех довольны своей работой молодые специалисты 18-24 лет, которые в среднем ставят 5,3 балла. Среди них 10 из 10 своей работе поставили 10% опрошенных, а вот среди людей старше 55 лет максимальную оценку дали лишь 6%. В то же время люди этой возрастной категории чаще других дают своей работе крайне низкие оценки: средний балл для этой группы находится на отметке всего в 4,5 балла.

В профессиональном разрезе больше всего удовлетворены своей работой кадровые и HR-специалисты, которые в среднем ставят 6 баллов. Следом идут работники сферы науки и образования (ср. балл – 5,8), кадры из сектора розничной торговли (5,7). Наоборот, меньше других счастливы своей работе кадры из сектора закупок, сотрудники в сфере безопасности, а также работники в области искусства и массмедиа (по 4,7 баллов).

Среди факторов, которые больше всего нравятся россиянам в их текущей работе, лидируют коллектив и атмосфера – так ответили 44% опрошенных. На втором месте – условия труда (удобный график, комфортное место работы и т.п.) с 35%, а замыкает тройку зарплата – ее выделили 33%. Также респонденты положительно высказались о своих рабочих обязанностях (29%), бренде и репутации компании (22%). Вместе с тем 7% заявили, что на их текущем месте работы их не устраивает абсолютно ничего.

Если рассматривать эти факторы в разрезе профессиональных сфер, можно обнаружить интересные особенности. Так, строители и специалисты по недвижимости больше всех ценят коллектив (49%). Работники сферы туризма и общепита больше других удовлетворены условиями труда (50%), а рабочий персонал чаще всех доволен своим доходом (48%). Вместе с тем, именно медики и фармацевты больше других считают свою работу значимой для общества (37%), а HR-специалисты – наиболее перспективной (12%).