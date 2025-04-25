«МегаФон»: москвичи увлеклись культурой аниме

Мир аниме становится все более популярным среди москвичей — они чаще предпочитают погружаться в азиатские сюжеты о сверхъестественном, школьной романтике, научной фантастике и бесконечных битвах героев. За первые три месяца 2025 г. трафик на порталы, посвященные аниме-культуре, вырос еще на 14% год к году, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным оператора, на сайтах с азиатской литературой (манга, манхва, ранобэ и другие жанры) пользователи потратили на 11% больше гигабайт, чем в 2024 г. Интерес к чтению вырос, а вместе с ним — и спрос на сервисы, которые помогают следить за прогрессом: на 16% увеличился интерес к площадкам, где можно вести списки прочитанной манги и просмотренных азиатских мультфильмов и сериалов. Такие платформы помогают не потеряться в многообразии жанров и вспомнить, на какой серии или странице пользователь остановился.

Пик чтения пришелся на март 2025 г. — в этом месяце москвичи оставили на тематических ресурсах 39% от всего объема трафика за квартал. А в феврале 2025 г. жители столицы уделяли этому времени меньше. При этом любители азиатской литературы чаще всего погружаются в страницы с комиксами по четвергам (17%) и понедельникам (16%).

Особой популярностью аниме-культура пользуется среди мужской аудитории. На нее приходится 78% от всего объема мобильного интернета в этом сегменте. При этом в возрастном разрезе самыми преданными фанатами стали жители Москвы в возрасте 25–34 лет (33% или каждый третий пользователь) и 35–44 лет (28% пользователей). Молодежь от 18 до 24 лет составляет 22%, а на школьников (14–17 лет) приходится всего 6%.