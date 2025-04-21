«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж автоэлектроники на 30% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж автоэлектроники на рынке России в 2024 г. Этот сегмент продемонстрировал заметный рост, достигнув 7,4 млрд руб., что на 30% превышает показатели 2024 г. В количественном выражении продажи увеличились на 27%, до 2,1 млн устройств. Средняя цена автоэлектроники выросла незначительно (на 3%), составив около 3,5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Первое место в количественном выражении занял бренд Ural, охватив 20% рынка. На втором месте по популярности находятся устройства малоизвестных брендов, доля которых составила 16%. Третье место по количеству занял бренд Dl Audio (11%).

На четвертом месте — собственные торговые марки ритейлеров с долей 8%. Замыкает пятерку количественных лидеров бренд Pioneer. Доля продаж составила 5%.

В денежном выражении рынок автоэлектроники демонстрирует схожий, но все же иной рейтинг брендов. Первое место занимает бренд Ural с долей 18%. Вторая позиция по выручке принадлежит малоизвестным брендам (13%). На третьем месте по выручке располагается Dl Audio (9%). Четвертое место по выручке сохраняет бренд Pioneer (6%). Пятое место по денежным продажам занимает бренд Prology (6%).