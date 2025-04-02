Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Продавцы «Яндекс Маркета» получили новые инструменты работы с покупателями

«Яндекс Маркет» расширил функционал витрин продавцов – появилась возможность создавать акции, специальные подборки товаров и отправлять push-уведомления лояльным покупателям. Добавились и новые опции для их оформления, позволяющие создать уникальное пространство в собственном стиле. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Таким образом, у любого магазина на «Яндекс Маркете» теперь есть не только логистические и технологические мощности маркетплейса, но и инструменты, позволяющие работать со своей аудиторией напрямую, в том числе привлекая внешний трафик. Это позволяет растить лояльность, а вместе с этим и продажи. Кроме того, за каждый заказ через витрину партнер получит сниженную комиссию в 5%.

Появилась и аналитика, которая позволяет следить за заказами, оформленными через витрину, посещениями и подписками. А среди инструментом кастомизации – карусели баннеров, подразделы и полки. При этом продвигать витрину с помощью внешних и внутренних рекламных инструментов можно не опасаясь конкурентов – никаких сторонних предложений там не будет.

Сами пользователи могут подписываться на понравившиеся им магазины, чтобы следить за их обновлениями и получать от них спецпредложения и скидки. С ноября 2024 г. количество подписок внутри «Яндекс Маркета» выросло уже в 17 раз. При этом за заказы от такого подписчика – если за полгода он совершил уже не менее двух покупок у бренда – продавец тоже получит сниженную комиссию в 5%.

В ноябре 2024 г. «Яндекс Маркет» объявил о запуске обновленных персональных страниц внутри маркетплейса. Они помогают продавцам аккумулировать аудиторию вокруг своего бренда и отстраиваться от конкурентов за счет персонализации. Обзавестись такой витриной могут не только крупные игроки, но и небольшие продавцы совершенно бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon становится конкурентом «Авито» и «Почты России». Тестируется доставка личных посылок между пунктами выдачи заказов

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153