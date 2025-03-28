Wildberries упростит работу продавцов с автоакциями

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) внедрит изменения в механизм автоакций, которые позволят продавцам более гибко управлять своей стратегией продаж и удобнее контролировать участие своих товаров в автоакциях. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С 9 апреля 2025 г. у продавцов появится возможность бессрочно отказаться от участия в автоакциях. Для этого продавцам нужно будет воспользоваться функцией блокировки участия товаров в акциях, которую компания запустила в сентябре 2024 г.

Ранее блокировка действовала 30 дней, после чего настройки необходимо было обновить. Теперь при установке блокировки можно будет выбрать срок ее действия — 7 дней, 30 дней или бессрочно.

Если продавец выберет бессрочную блокировку, система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к этим товарам до тех пор, пока сам продавец не снимет ограничение.

Указанное изменение позволит продавцам ограничить участие отдельной продукции или всех своих товаров в акционных предложениях, если они считают, что это не соответствует их стратегии продаж.

При этом возможность вручную участвовать в акциях по-прежнему сохраняется — если условия окажутся выгодными, продавец сможет подключиться к акции в любой момент.

Эти изменения будут внесены с 9 апреля 2025 г. в соответствии с ранее выданным предупреждением ФАС России.

О соответствующих изменениях продавцы будет дополнительно уведомлены, как только новый функционал станет им доступен.