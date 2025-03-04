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«Бастион» открыл представительство в Санкт-Петербурге

Компания по информационной безопасности «Бастион» открыла представительство в Санкт-Петербурге. Оно станет ключевым центром для работы с клиентами и партнерами в Северо-Западном округе. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион».

Открытие филиала — стратегический шаг в развитии «Бастион» в Северо-Западном регионе. Новый офис позволит компании выстраивать более тесное взаимодействие с партнерами, решать задачи клиентов и предлагать современные технологические решения. Также планируется увеличение партнерской сети и усиление позиций компании на региональном рынке.

«Расширение географии присутствия — это не только шаг к росту компании и размещению там быстро растущей команды, но и возможность лучше понимать потребности наших клиентов и партнеров. Новый офис станет площадкой для прямого диалога с бизнесом региона и позволит предлагать решения, максимально соответствующие локальным задачам», — отметил Дмитрий Ильницкий, директор по развитию и сопровождению продаж «Бастион».

Офис «Бастион» в Санкт-Петербурге находится в бизнес-центре «Сенатор» по адресу: ул. Большая Пушкарская, д. 22.

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