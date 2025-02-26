Продавцы «Яндекс Маркета» смогут назначить цену доставки и подъема товаров на этаж

Продавцы «Яндекс Маркета», которые торгуют по модели DBS (от англ. delivery by seller — «доставка силами продавца»), теперь могут решать, сколько будет стоить подъем на этаж заказов тяжелее 30 кг и объемом более 0,5 м2. Ранее стоимость такой услуги определялась по тарифам, предложенным маркетплейсом. После нововведения продавцы начали полностью управлять ценой доставки DBS-товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Управление стоимостью услуги передавалось постепенно. В 2024 г. продавцы начали сами назначать цену доставки крупногабаритных товаров. Это было особенно актуально для магазинов стройматериалов, бытовой техники и мебели. Затем с 21 февраля 2025 г. доступ к тарификации получили все партнеры, торгующие по модели DBS. С сегодняшнего дня собственный тариф можно назначить отдельно на последний этап доставки — подъем на этаж.

Постепенное введение новой тарификации показало, что продавцы лучше понимают особенности транспортировки своего товара и предлагают справедливую цену, которая подходит покупателям.

Если продавец не укажет свою стоимость доставки или подъема на этаж, «Маркет» рассчитает ее по собственным тарифам.