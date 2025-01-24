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Серая зарплата уходит в прошлое: россияне все чаще отказываются от неофициальных выплат

Мужчин, согласных на зарплату в конверте, почти в три раза больше, чем женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сегодня лишь 28% россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату. Это новый минимум за 16 лет исследований. 47% опрошенных выступили против серых схем, каждый четвертый затруднился с ответом.

Мужчины практически в три раза чаще женщин соглашаются на заработок в конверте: 42% против 15% соответственно. Среди опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. один из трех готов принять «серые» схемы выплат.

Среди россиян до 45 лет потенциально согласных на зарплату в конверте всего 27—28%, каждый второй — против. А вот среди граждан старше 45 лет сторонников — уже больше (31%), противников — меньше (37%), каждый третий затруднился с ответом: «Зависит от суммы и доверия к работодателю»; «Главное, чтобы платили вовремя и достойную заработную плату».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 14—22 января 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

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