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Подать заявку на наладку газового оборудования теперь можно онлайн в Подмосковье

На региональном портале запустили новую услугу. Теперь оформить заявку на наладку газового оборудования можно в электронном виде. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал госуслуг Московской области – одна из самых популярных онлайн-площадок в регионе. Еженедельно на портале проходят авторизацию сотни тысяч пользователей, чтобы получать услуги в электронном виде. Работа по оцифровке услуг происходит непрерывно. Например, теперь в “цифре” можно подать заявку на заключение договора и проведение наладочных работ газового оборудования. Для этого нужен доступ к личному кабинету на региональном портале и несколько минут свободного времени», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Наладочные работы – это завершающий этап газификации частного дома. Их проводят после техприсоединения газопровода к распределительной сети. Наладочными работами занимаются специалисты, которые помогают настроить газовое оборудование таким образом, чтобы оно служило долго и качественно.

Услуга «Наладка газового оборудования» доступна на портале госуслуг Подмосковья для физических лиц. Чтобы воспользоваться ею, нужно заполнить онлайн-форму заявления, приложить подтверждение собственности и паспорт на газовое оборудование.

Проект договора поступит в личный кабинет на региональном портале в течение шести рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Подписать документ необходимо в офисе газовой компании или на месте проведения работ.

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