beeline cloud завоевал три золотых награды на Tagline Awards 2024

6 декабря состоялась церемония награждения премии Tagline Awards — одной из самых престижных наград в сфере digital. beeline cloud завоевал сразу 6 медалей, среди которых три золотых награды в ключевых номинациях.

Золото в категориях «Лучший брендированный спецпроект» и «Лучшая кампания / креатив» получил проект «Городские легенды». Он направлен на цифровое воссоздание утраченных или измененных архитектурных шедевров по всей России. С его помощью знаковые здания и памятники архитектуры получают новую жизнь в цифровом формате, что помогает сохранить культурное наследие для будущих поколений.

В номинации «Лучшее бренд-медиа» золото получила DIY-платформа beeline cloud — «вАЙТИ». Это пространство для ИТ-специалистов, которые делятся своей экспертизой и уникальным опытом. В центре внимания «вАЙТИ» — практический подход: все статьи основаны на реальных событиях и прикладных кейсах, что делает их особенно ценными для профессионального ИТ-сообщества.

«Эти награды — результат кропотливой работы нашей команды и подтверждение того, что проекты beeline cloud оказывают реальное влияние на индустрию и общество. «Городские легенды» — это вклад в сохранение культурного наследия России с помощью технологий, а «вАЙТИ» помогает ИТ-сообществу делиться опытом и развивать профессиональные компетенции. Благодарим жюри и участников премии за признание наших усилий», — прокомментировала Юлия Гусарова, директор по маркетингу beeline cloud.

Tagline Awards ежегодно отмечает лучшие проекты и достижения в digital-сфере, оценивая их по уровню концепции, качеству исполнения и коммерческой эффективности. Участниками премии становятся крупнейшие бренды и ведущие digital-агентства.



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