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БКС первым на российском рынке подключился к системе быстрых переводов ценных бумаг

Возможность быстрого перевода ценных бумаг между брокерами станет доступна клиентам «БКС Мир инвестиций» по мере подключения к этой системе других участников рынка. Предположительно, это произойдет в I квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Система быстрых переводов (СБП) позволит инвесторам за несколько кликов переводить ценные бумаги от одного брокера к другому. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Клиенты «БКС Мир инвестиций» смогут пользоваться этой функцией в приложении брокера и в веб-кабинете.

Для того чтобы сделать перевод от одного брокера к другому, нужно выбрать профучастника, ценные бумаги и подтвердить операцию. Сервис автоматизирует процесс заполнения поручений. Также инвесторам будет доступен электронный перевод сопутствующих документов по бумагам, включая затратные документы.

Через СБП можно переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам.

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