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На региональном портале теперь можно получить онлайн в три раза больше справок Минсоцразвития

На региональном портале запустили новую комплексную услугу. Теперь по одной ссылке можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2024 г. на портале госуслуг Подмосковья запущено уже пять комплексных услуг. Одна из них – получение справок по социальным услугам. Комплексные услуги позволяют сэкономить время, поскольку соединяют в себе сразу несколько онлайн-сервисов, а пользоваться ими просто и удобно», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Чтобы оформить комплексную услугу, необходимо с помощью ЕСИА войти в личный кабинет на региональном портале. После этого в карточке услуги «Справки Минсоцразвития МО» следует выбрать цель обращения, заполнить электронную форму и направить заявление на рассмотрение.

Цели обращения могут быть следующими: выдача справки о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, выдача справки о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы, предоставление справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения бесплатной юридической помощи.

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«При этом в электронную форму заявки для получения бесплатной юридической помощи внедрен сервис автоматического расчета периода, за который предоставляются справки о доходах. Это избавляет жителей от необходимости рассчитывать такой период самостоятельно», – сказала Надежда Куртяник.

Услуга по оформлению справок предоставляется бесплатно. В случае положительного решения выбранную справку направят в личный кабинет на региональном портале.

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