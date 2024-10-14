«МегаФон»: москвичи заинтересовались комиксами и литературой по конфликтологии

С приходом осени столичные жители предпочитают чаще погружаться в уютную сезонную меланхолию наедине с книгами. Так, в сентябре 2024 г. интерес к сайтам столичных книжных магазинов увеличился на 58% год к году. При этом взрывной рост трафика год к году пришелся на онлайн-магазин комиксов «Чук и Гик», выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенного массива данных по трафику на тематические ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2024 г. москвичи посещали сайты городских книжных магазинов на 7% чаще год к году. В топе оказались сайты крупных книжных магазинов. Лидерство второй год подряд продолжают удерживать магазины «Читай-город», на онлайн-площадки которых приходится 76% от общего трафика тематических ресурсов. На втором месте сеть «Республика» с долей в 6%, а на третьем — книжный магазин «Москва» (4%).

При этом у москвичей год к году снижается интерес ко всем лидерам топа, кроме «Читай-города» (+26%) — на сайты «Республики» и «Москвы» в 2024 г. заходили реже на 43% и 23% соответственно. А вот лидером по приросту трафика за год стал первый столичный магазин комиксов «Чук и Гик». Ассортимент на его сайте жители Москвы с января по сентябрь 2024 г. изучали на 161% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На втором месте по приросту трафика расположился «Букбридж» — магазин учебной и художественной литературы на иностранных языках (+127%). Тройку закрывает магазин интеллектуальной литературы Primus Versus (+50%).

У москвичей вырос интерес и к тематической литературе. Так, увеличение трафика на 38% показал книжный магазин «Русская деревня», в котором можно приобрести редкую и малотиражную литературу по этнографии, краеведению, истории, конфликтологии и другим направлениям. На 37% чаще жители столицы стали заходить на сайт магазина православной книги «Сретение». Вырос интерес и к «Самокату» — независимому детскому издательству и книжному магазину (+ 36%).