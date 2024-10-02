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На «Госуслугах» появилось электронное удостоверение многодетной семьи

Многодетным семьям стало проще получать льготы. Предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения «Госуслуги». Электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным.

Что можно с QR-кодом уже сейчас: сходить в федеральный музей, театр или на выставку со скидкой.

Перечень льгот, которые можно получить по QR-коду, будет расширяться — его каждый регион определяет для себя самостоятельно.

Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на «Госуслугах» в разделе «Документы». Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода.

Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Чтобы считать его, проверяющему понадобится сервис «Госкан».

Если ваша семья многодетная, но у вас не загружается QR-код, обратитесь в свой орган социальной защиты.

Сервис разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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