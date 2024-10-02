«МТС Линк» и Axoft объявили о начале сотрудничества

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, объявили о подписании дистрибьюторского договора. Благодаря партнерству больше заказчиков на территории России смогут получить доступ к качественному решению для деловых коммуникаций, зарегистрированному в Едином реестре российского ПО.

Axoft сосредоточится на активном наращивании объемов продаж продуктов «МТС Линк», а также на усилении партнерской сети по направлению решений для бизнес-коммуникаций. В частности, Axoft займется оказанием консультационной помощи партнерам и их заказчикам по вопросам, связанным с работой продуктов «МТС Линк». Партнеры получат доступ к пресейловой и технической поддержке, пилотным проектам и решениям вендора.