«Авито Работа»: спрос на офисных сотрудников за год вырос на четверть

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные рынка труда по итогам третьего квартала 2024 г. и выявили офисные профессии с самым большим ростом спроса работодателей при сравнении год к году. В основном вакансий стало больше в финансовом секторе. Лидером по приросту новых вакансий за III квартал текущего года стала профессия банковского работника — спрос на них вырос почти в три раза (+196%) за год. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на 66.49 тыс. руб. в месяц при полной занятости. В целом в офисном сегменте спрос на сотрудников вырос на 25%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте по приросту новых вакансий оказалась профессия коммерческого агента — предложений о работе стало на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя предлагаемая заработная плата для новых специалистов составляет 88,5 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.

Третье место в рейтинге занимает профессия финансиста — количество предложений на рынке труда увеличилось на 68% за год. Соискателям на такие позиции в III квартале 2024 г. предлагали в среднем около 88,6 тыс. руб. при полной занятости.

В 1,5 раза (+57%) за год активнее стали искать менеджеров по туризму, а средние зарплатные предложения для кандидатов составили 79,3 тыс. руб. в месяц.

На пятом месте по росту числа вакансий расположилась профессия экономиста — их востребованность увеличилась на 54% при сравнении год к году. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников составляют 56,5 тыс. руб. ежемесячно.