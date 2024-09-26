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«Базальт СПО» приглашает на XX конференцию разработчиков свободных программ

«Базальт СПО» при поддержке Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит юбилейную XX конференцию разработчиков свободных программ. Мероприятие состоится 4-6 октября 2024 года в городе Переславле-Залесском на базе ИПС РАН.

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На площадке конференции участники обсудят вопросы разработки свободного ПО, перспективы его развития. Разработчики обменяются идеями и опытом, смогут установить профессиональные контакты, инициировать новые проекты.

Спикеры представят доклады по следующим направлениям:

  • Разработка свободного программного обеспечения;
  • Новейшие достижения проектов СПО;
  • Формирование сообщества разработчиков СПО;
  • Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;
  • Студенческие проекты разработки СПО.

Регистрация в качестве слушателя открыта до 2 октября.

Актуальная информация о регистрации и участии публикуется на странице конференции. Там же будут размещены программа конференции, электронная версия сборника тезисов докладов, сообщения от организаторов.

Трансляция выступлений будет размещена в сообществе VK «Базальт СПО» и на странице мероприятия.

Участие для докладчиков и слушателей бесплатное.

По вопросам, связанным с докладами, тезисами, программой конференции, регистрацией, размещением, трансфером можно обратиться к организаторам по электронной почте conference@lists.altlinux.org.

erid:LjN8KSWjgРекламодатель: ООО "Базальт СПО"ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837Сайт: https://www.basealt.ru/

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