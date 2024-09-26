«Базальт СПО» приглашает на XX конференцию разработчиков свободных программ
«Базальт СПО» при поддержке Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит юбилейную XX конференцию разработчиков свободных программ. Мероприятие состоится 4-6 октября 2024 года в городе Переславле-Залесском на базе ИПС РАН.
На площадке конференции участники обсудят вопросы разработки свободного ПО, перспективы его развития. Разработчики обменяются идеями и опытом, смогут установить профессиональные контакты, инициировать новые проекты.
Спикеры представят доклады по следующим направлениям:
- Разработка свободного программного обеспечения;
- Новейшие достижения проектов СПО;
- Формирование сообщества разработчиков СПО;
- Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;
- Студенческие проекты разработки СПО.
Регистрация в качестве слушателя открыта до 2 октября.
Актуальная информация о регистрации и участии публикуется на странице конференции. Там же будут размещены программа конференции, электронная версия сборника тезисов докладов, сообщения от организаторов.
Трансляция выступлений будет размещена в сообществе VK «Базальт СПО» и на странице мероприятия.
Участие для докладчиков и слушателей бесплатное.
По вопросам, связанным с докладами, тезисами, программой конференции, регистрацией, размещением, трансфером можно обратиться к организаторам по электронной почте conference@lists.altlinux.org.■ erid:LjN8KSWjgРекламодатель: ООО "Базальт СПО"ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837Сайт: https://www.basealt.ru/