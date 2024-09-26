«Базальт СПО» приглашает на XX конференцию разработчиков свободных программ

«Базальт СПО» при поддержке Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит юбилейную XX конференцию разработчиков свободных программ. Мероприятие состоится 4-6 октября 2024 года в городе Переславле-Залесском на базе ИПС РАН.

На площадке конференции участники обсудят вопросы разработки свободного ПО, перспективы его развития. Разработчики обменяются идеями и опытом, смогут установить профессиональные контакты, инициировать новые проекты.

Спикеры представят доклады по следующим направлениям:

Разработка свободного программного обеспечения;

Новейшие достижения проектов СПО;

Формирование сообщества разработчиков СПО;

Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;

Студенческие проекты разработки СПО.

Регистрация в качестве слушателя открыта до 2 октября.

Актуальная информация о регистрации и участии публикуется на странице конференции. Там же будут размещены программа конференции, электронная версия сборника тезисов докладов, сообщения от организаторов.

Трансляция выступлений будет размещена в сообществе VK «Базальт СПО» и на странице мероприятия.

Участие для докладчиков и слушателей бесплатное.

По вопросам, связанным с докладами, тезисами, программой конференции, регистрацией, размещением, трансфером можно обратиться к организаторам по электронной почте conference@lists.altlinux.org.